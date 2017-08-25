Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
У строящегося моста в Крым упал в море автобус с людьми
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:27 (мск), источник: Интерфакс

Шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани

Всего в автобусе ехали 20 человек, ведутся поисковые работы.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи региона.

Читайте также
Число погибших при падении автобуса в море на Кубани выросло до 13

«Автобус возвращался с рабочими предприятия “Таманьнефтегаз” с вахты. По неустановленной причине, по предварительным данным, он упал в Керченский пролив», — сказал источник.

Собеседник агентства сообщил, что всего в автобусе находились 20 человек, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю информацию об инциденте с автобусом подтвердили.

«В 08:07… поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», — сообщил агентству «Интерфаксу» представитель МЧС.

По его словам, на месте проводятся поисковые работы, направлены силы и средства МЧС, обстановка уточняется.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
М А К С И М
Все, как обычно... Водила заснул...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь