Шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службах скорой помощи региона.

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«Автобус возвращался с рабочими предприятия “Таманьнефтегаз” с вахты. По неустановленной причине, по предварительным данным, он упал в Керченский пролив», — сказал источник.

Собеседник агентства сообщил, что всего в автобусе находились 20 человек, шестеро из них погибли, ведутся поисково-спасательные работы.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю информацию об инциденте с автобусом подтвердили.

«В 08:07… поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», — сообщил агентству «Интерфаксу» представитель МЧС.