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10:07 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

СК разбирается в обстоятельствах смерти девочки на озере Смолино

В Следственном комитете начали проверку по факту гибели 10 летней девочки в Челябинске на озере Смолино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, днем 23 августа в водоеме в Ленинском районе найдено тело 10-летней девочки. Ее обнаружил местный житель, находившийся на озере. Мужчина вызвал медиков, но девочка все же погибла.

В СК организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства гибели ребенка и круг лиц, с кем он мог там находиться. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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