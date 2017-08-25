СК разбирается в обстоятельствах смерти девочки на озере Смолино
В Следственном комитете начали проверку по факту гибели 10 летней девочки в Челябинске на озере Смолино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Следственном комитете начали проверку по факту гибели 10 летней девочки в Челябинске на озере Смолино, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, днем 23 августа в водоеме в Ленинском районе найдено тело 10-летней девочки. Ее обнаружил местный житель, находившийся на озере. Мужчина вызвал медиков, но девочка все же погибла.
В СК организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства гибели ребенка и круг лиц, с кем он мог там находиться. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.