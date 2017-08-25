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09:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани «Ауди» врезалась в «ГАЗель», оба авто вспыхнули, огонь перешел жилой дом

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Казани ночью иномарка влетела во двор дома, врезалась в «ГАЗель», автомобили загорелись и пламя перекинулось на крыльцо здания, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

6
фотографий
6
фотографий

Ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре у дома № 38 по улице Сахалинской Авиастроительного района. Горели два автомобиля и жилой дом.

Прибывших на место пожарных ПСЧ № 5 встретили соседи и хозяева дома, которые сообщили, что в автомобилях и в здании никого нет. Оба автомобиля были полностью охвачены огнем, обшивка крыльца дома также загорелась, существовала угроза распространения пламени.

Как сообщил хозяин дома, ночью он услышал во дворе грохот и отправился проверить. На улице мужчина увидел, что автомобиль «Ауди», пробив забор, влетел в припаркованную «ГАЗель». Водитель иномарки выбрался из автомобиля и скрылся. В результате аварии «Ауди» загорелся, пламя перекинулось на «ГАЗель» и крыльцо дома.

Огнеборцам удалось оперативно справиться с пожаром. В результате автомобили полностью выгорели, частично сгорела обшивка крыльца. Никто не пострадал.

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