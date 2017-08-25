В Казани «Ауди» врезалась в «ГАЗель», оба авто вспыхнули, огонь перешел жилой дом

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Ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре у дома № 38 по улице Сахалинской Авиастроительного района. Горели два автомобиля и жилой дом.

Прибывших на место пожарных ПСЧ № 5 встретили соседи и хозяева дома, которые сообщили, что в автомобилях и в здании никого нет. Оба автомобиля были полностью охвачены огнем, обшивка крыльца дома также загорелась, существовала угроза распространения пламени.

Как сообщил хозяин дома, ночью он услышал во дворе грохот и отправился проверить. На улице мужчина увидел, что автомобиль «Ауди», пробив забор, влетел в припаркованную «ГАЗель». Водитель иномарки выбрался из автомобиля и скрылся. В результате аварии «Ауди» загорелся, пламя перекинулось на «ГАЗель» и крыльцо дома.