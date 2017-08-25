Шесть человек погибли при падении автобуса с рабочими в море на Кубани
Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие — 6 (по другим данным — 12) рабочих утонули.
Автобус с рабочими упал в море в Краснодарском крае, есть погибшие — 6 (по другим данным — 12) рабочих утонули.
В пятницу, 25 августа, в 8.07 от единой диспетчерской службы Темрюкского района в Главное управление МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус, сообщает «Югополису»
В нем было около 20 человек. По предварительным данным, шестеро из них погибли. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, они без сознания, сообщил источник «Югополиса» в МЧС.
Первоначально сообщалось, что в автобусе были строители Крымского моста, но в инфоцентре «Крымский мост» уже опровергли эту информацию. «Это происшествие не имеет никакого отношения к Крымскому мосту», — прокомментировали там.
По уточненной информации, трагедия произошла с автобусом, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».
Проводятся поисковые работы. На место происшествия направлены силы и средства МЧС России. Обстоятельства случившегося уточняются.