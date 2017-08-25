В Суровикинском районе Волгоградской области выявили АЧС
Ветеринары зафиксировали вспышку Африканской чумы свиней в Суровикинском районе Волгоградской области.
Ветеринары зафиксировали вспышку Африканской чумы свиней в Суровикинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, заболевание свиней было выявлено в одном из личных подсобных хозяйств хутора Нижнечирский. Специалисты в настоящее время пытаются локализовать заболевание.
Добавим, что для предупреждения распространения АЧС на территории Суровикинского и Калачевского районов объявлен карантин, на границах с другими муниципальными образованиями устанавливают специализированные посты.