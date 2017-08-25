Ночью в многоэтажке Воронежа 15 спасателей тушили горевший лифт
ЧП случилось в Советском районе.
ЧП случилось в Советском районе.
Ночью в пятницу, 25 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме № 15 по переулку Газовый. В многоэтажке около 2:52 загорелся лифт. На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Они уже в 3:08 потушили возгорание.
«В многоквартирном доме огонь повредил лифт, — рассказали в региональном МЧС. — По оперативным данным, пострадавших нет».
Отметим, что всего на месте ЧП работали 15 спасателей от МЧС на 5 единицах техники. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.