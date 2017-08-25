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10:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Ночью в многоэтажке Воронежа 15 спасателей тушили горевший лифт

ЧП случилось в Советском районе.

Источник: Новости Воронежа

Ночью в пятницу, 25 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме № 15 по переулку Газовый. В многоэтажке около 2:52 загорелся лифт. На место выехали сразу 5 пожарных отделений. Они уже в 3:08 потушили возгорание.

«В многоквартирном доме огонь повредил лифт, — рассказали в региональном МЧС. — По оперативным данным, пострадавших нет».

Отметим, что всего на месте ЧП работали 15 спасателей от МЧС на 5 единицах техники. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

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