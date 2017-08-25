Под Воронежем 35-летний водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком
Авария случилась на М4 в Рамонском районе.
Авария случилась на М4 в Рамонском районе.
Мопед Alpha под управлением безработного 35-летнего жителя Рамонского района столкнулся с грузовым автомобилем Scania на трассе М4 «Дон» вечером в четверг, 24 августа. От травм водитель мопеда скончался на месте, сообщила
Авария случилась на 476 км трассы в Рамонском районе. Грузовиком управлял 49-летний житель Белгородской области.
Полицейские начали проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.