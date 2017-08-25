Велосипедиста убило отцепившимся прицепом в Кричевском районе
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе (Могилевская область) велосипедиста убило отцепившимся прицепом. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе (Могилевская область) велосипедиста убило отцепившимся прицепом. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 24 августа около 17.30 у деревни Красная Буда. Прицеп отцепился от грузовика, выехал на обочину и сбил ехавшего на велосипеде местного жителя. Мужчина погиб.