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10:04 (мск), источник: БЕЛТА

Три человека погибли в ДТП в Крупском районе

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Крупском районе три человека погибли и трое пострадали, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Источник: БЕЛТА

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть трех человек (ч.3 ст. 317 УК Беларуси).

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 24 августа около 18.20 на 53-м км автодороги Чашники — Бобр — Бобруйск вблизи д. Красная Слобода в Крупском районе. «По предварительным данным, водитель Renault Clio двигался в направлении г. Чашники, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Hyundai Galloper под управлением жителя Борисовского района», — рассказала Татьяна Белоног.

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В результате ДТП водитель и пассажир Renault Clio погибли на месте, еще трое находившихся в автомобиле пассажиров были госпитализированы. Одна пассажирка скончалась в реанимационном отделении. Водитель автомобиля Hyundai также госпитализирован.

Следователи с участием экспертов и сотрудников ГАИ осмотрели место происшествия. «Назначены судебно-медицинские, автотехнические и иные экспертизы, устанавливаются свидетели дорожно-транспортного происшествия. Предварительно установлено, что водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности», — проинформировала официальный представитель.

Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе восстанавливается хронология событий, предшествовавших аварии.

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