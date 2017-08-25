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09:44 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших при падении автобуса в море на Кубани выросло до 13

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса в море в Краснодарском крае, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи региона.

«13 человек без признаков жизни, четыре в тяжелом состоянии», — сказал источник.

Ранее источник в службах скорой помощи региона сообщил «Интерфаксу» о шести погибших. По его словам, автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив. Собеседник агентства уточнил, что всего в автобусе ехали 20 человек.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю информацию об инциденте с автобусом подтвердили. «В 08:07… поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», — отметили в ведомстве.

На месте инцидента ведутся поисковые работы.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
А ПО СОПАТКЕ ?!
В первую очередь виноват водитель!
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