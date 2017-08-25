Число погибших при падении автобуса в море на Кубани выросло до 13

«13 человек без признаков жизни, четыре в тяжелом состоянии», — сказал источник.

Ранее источник в службах скорой помощи региона сообщил «Интерфаксу» о шести погибших. По его словам, автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив. Собеседник агентства уточнил, что всего в автобусе ехали 20 человек.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю информацию об инциденте с автобусом подтвердили. «В 08:07… поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», — отметили в ведомстве.