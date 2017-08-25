МВД: в аварии на улице Мира пострадали пять человек
Оба водителя не имели права на управление транспортным средством.
Оба водителя не имели права на управление транспортным средством.
Краевая полиция сообщает подробности аварии, которая произошла на улице Мира в Перми 24 августа.
Около 21 часа по улице Мира в направлении улицы 9 Мая двигался автомобиль Honda Accord. По предварительной информации, 18-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-21150. Водитель отечественного автомобиля поворачивал налево на улицу Советской Армии со встречного направления заканчивая маневр.
В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и трое пассажиров ВАЗ, в том числе двое детей 2009 и 2017 годов рождения.
Установлено, что оба водителя не имели права на управление транспортным средством, в отношении них возбуждены административные расследования.