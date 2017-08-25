МВД: в аварии на улице Мира пострадали пять человек

Краевая полиция сообщает подробности аварии, которая произошла на улице Мира в Перми 24 августа.

Около 21 часа по улице Мира в направлении улицы 9 Мая двигался автомобиль Honda Accord. По предварительной информации, 18-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-21150. Водитель отечественного автомобиля поворачивал налево на улицу Советской Армии со встречного направления заканчивая маневр.

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя и трое пассажиров ВАЗ, в том числе двое детей 2009 и 2017 годов рождения.