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10:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В челябинском дворе за ночь обгорели две машины

За минувшую ночь во дворе дома 12а по улице Краснознаменная (Северо-запад Челябинска) пострадали от огня два легковых авто.

Ка сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» сотрудница пресс-центра ГУ МЧС Юлия Лыкова, горел только один из автомобилей. У второй машины из-за близости к огню оплавилось лакокрасочное покрытие корпуса.

Сигнал поступил на пульт дежурного в 4:24 утра. Полная ликвидация пожара заняла меньше получаса — в 4:45 огнеборцы закончили работу.

Более серьезных повреждений, чем лопнувшее колесо и оплавленное покрытие, ни одна из машин не получила. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.

Предположительно, один из автомобилей — иномарка, второй — отечественного производства.

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