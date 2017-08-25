В челябинском дворе за ночь обгорели две машины
За минувшую ночь во дворе дома 12а по улице Краснознаменная (Северо-запад Челябинска) пострадали от огня два легковых авто.
За минувшую ночь во дворе дома 12а по улице Краснознаменная (Северо-запад Челябинска) пострадали от огня два легковых авто.
Ка сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» сотрудница
Сигнал поступил на пульт дежурного в 4:24 утра. Полная ликвидация пожара заняла меньше получаса — в 4:45 огнеборцы закончили работу.
Более серьезных повреждений, чем лопнувшее колесо и оплавленное покрытие, ни одна из машин не получила. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.
Предположительно, один из автомобилей — иномарка, второй — отечественного производства.