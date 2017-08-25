В челябинском дворе за ночь обгорели две машины

Ка сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» сотрудница пресс-центра ГУ МЧС Юлия Лыкова, горел только один из автомобилей. У второй машины из-за близости к огню оплавилось лакокрасочное покрытие корпуса.

Сигнал поступил на пульт дежурного в 4:24 утра. Полная ликвидация пожара заняла меньше получаса — в 4:45 огнеборцы закончили работу.

Более серьезных повреждений, чем лопнувшее колесо и оплавленное покрытие, ни одна из машин не получила. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.