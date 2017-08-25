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10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ищут 19-летнего студента Владимира Телегина

Парень пропал при странных обстоятельствах.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 августа 19-летний уфимский студент Владимир Телегин написал странную записку близким и пропал.

— В своем письме он рассказал, что поменял фамилию и получил загранпаспорт и визу уже на новое имя. Куда он собирается ехать — никому неизвестно, — рассказали родные Владимира.

Все документы на имя Владимира Телегина парень оставил дома. Не исключено, что из Оренбурга он отправился в Самару или Уфу автостопом.

Приметы: рост около 180 см, глаза карие, прическа — хвостик на затылке, стрижка короткая.

19-летний студент был одет: в белую кофту, кожаную куртку, джинсовые шорты. С собой взял черно-коричневый рюкзак.

Всех, кто видел Владимир или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8−922−842−96−78, 8−922−864−16−75 или 02.

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