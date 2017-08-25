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10:07 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани при падении автобуса в море погибли 12 человек

В Темрюкском районе Кубани при падении вахтового автобуса в море погибли 12 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— По предварительным данным, в автобусе находились 35 человек. 12 из них погибли, 20 удалось спасти. Еще троих сейчас ищут водолазы, — рассказали в ведомстве.

Как уже писала «РГ», ЧП произошло в поселке Волна рано утром в пятницу. На месте крушения работают спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны.

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