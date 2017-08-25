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12:26 (мск), источник: Фонтанка

Глава псковской компании арестован по делу о махинациях с квартирой в Петербурге

Генеральный директор ООО «СГБ» Алексей Гурбанов арестован по делу о мошенничестве с чужой квартирой в Петербурге.

Источник: AP 2017

Как стало известно «Фонтанке», 24 августа суд арестовал Гурбанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские задержали коммерсанта 22 августа. Уголовное дело возбудило следственное управление УМВД России по Василеостровскому району.

По версии следствия Гурбанов, используя поддельный паспорт, подал документы для перехода права собственности на квартиру на проспекте КИМа. Недвижимости стоимостью 4,2 млн лишилась местная жительница.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех соучастников преступления.

Компания «СГБ», гендиректором которой значится арестованный коммерсант, зарегистрирована в Пскове. Основой её вид деятельности — торговля лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

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