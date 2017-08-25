Глава псковской компании арестован по делу о махинациях с квартирой в Петербурге
Генеральный директор ООО «СГБ» Алексей Гурбанов арестован по делу о мошенничестве с чужой квартирой в Петербурге.
Генеральный директор ООО «СГБ» Алексей Гурбанов арестован по делу о мошенничестве с чужой квартирой в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке», 24 августа суд арестовал Гурбанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские задержали коммерсанта 22 августа. Уголовное дело возбудило следственное управление УМВД России по Василеостровскому району.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех соучастников преступления.
Компания «СГБ», гендиректором которой значится арестованный коммерсант, зарегистрирована в Пскове. Основой её вид деятельности — торговля лесоматериалами и