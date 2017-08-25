В Советском районе трактор подмял маршрутку

В 14.00 22-летний водитель на тракторе «Беларусь» двигался по Университетскому проспекту со стороны Ворошиловского района в сторону Кировского, но напротив дома № 62А он не справился с управлением и наехал на стоявшее на остановке общественного транспорта «Нефтяной техникум» маршрутное такси № 260. Микроавтобусом марки «Пежо» управлял 58-летний мужчина.