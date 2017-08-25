Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Умер актер Джей Томас
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
9Кирилл Серебренников в суде
11:01 (мск), источник: РИАЦ

В Советском районе трактор подмял маршрутку

ДТП произошло в четверг.

В 14.00 22-летний водитель на тракторе «Беларусь» двигался по Университетскому проспекту со стороны Ворошиловского района в сторону Кировского, но напротив дома № 62А он не справился с управлением и наехал на стоявшее на остановке общественного транспорта «Нефтяной техникум» маршрутное такси № 260. Микроавтобусом марки «Пежо» управлял 58-летний мужчина.

От столкновения в салоне маршрутки упали пассажиры. В этой аварии серьезно пострадал 2-летний ребенок: он с травмой головы был доставлен в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Волгоградский музей ИЗО расскажет юным зрителям о кино
При падении автобуса в море на Кубани погибли 14 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь