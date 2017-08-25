В колонии Калининграда осужденный избил своего надзирателя
В колонии Калининграда осужденный избил своего надзирателя. Подробности инцидента сообщили в
В колонии Калининграда осужденный избил своего надзирателя. Подробности инцидента сообщили в
Известно, что 11 августа осужденный самовольно покинул жилую зону учреждения. Это противоречит правилам внутреннего распорядка.
«Стажер в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии указал мужчине на нарушение и необходимость вернуться в отряд. Осужденный требование проигнорировал, а вместо этого несколько раз ударил сотрудника колонии в грудь», — рассказали в УФСИН.
Травма была не опасна для жизни. Однако было возбуждено уголовное дело. Срок отбывания наказания осужденного может увеличиться на 5 лет.