В колонии Калининграда осужденный избил своего надзирателя

«Стажер в должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии указал мужчине на нарушение и необходимость вернуться в отряд. Осужденный требование проигнорировал, а вместо этого несколько раз ударил сотрудника колонии в грудь», — рассказали в УФСИН.