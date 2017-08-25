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10:28 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при падении автобуса в море на Кубани достигло 14 человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае стали 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

«В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человека», — сказал собеседник агентства. Из 24 спасенных восемь человек госпитализированы.

Сейчас упавший автобус поднят краном на поверхность.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным МЧС, автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании «Таманьнефтегаз». Он перевозил вахтовых рабочих.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Игорь Чернов
Про Якутию что-то уже не слышно. Блины....
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