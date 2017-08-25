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11:28 (мск), источник: Деловое сообщество

Следователи просят дать показания пострадавших от пожара в центре Ростова

Сотрудники ГУ МВД РФ по Ростовской области просят людей, пострадавших от возгорания 21 августа дать показания.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области
8-863-239-99-99Горячая линия ГУ МЧС России по Ростовской областиПодробнее
210−89−40многоканальный
Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.

«Всех лиц, пострадавших 21 августа 2017 года в результате пожара в границах улиц, расположенных по адресам: переулок Чувашский, улицы Шатоевкая, Седова, Нижнебульварная, переулок Грибоедовский, улицы Красных Зорь, Очаковская, переулок Крепостной, улица 7 Февраля города Ростов-на-Дону, просят обратиться в следственную часть, расположенную на улице Обороны, 8 в кабинеты № 214, 207, 202», — говорится в сообщении донского главка.

Напомним, по факту крупного возгорания было заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Кроме того, в Следственном комитете возбудили дело по статье о халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека по неосторожности и причинение особо крупного ущерба.

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