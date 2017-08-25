Следователи просят дать показания пострадавших от пожара в центре Ростова
Сотрудники ГУ МВД РФ по Ростовской области просят людей, пострадавших от возгорания 21 августа дать показания.
Сотрудники ГУ МВД РФ по Ростовской области просят людей, пострадавших от возгорания 21 августа дать показания.
«Всех лиц, пострадавших 21 августа 2017 года в результате пожара в границах улиц, расположенных по адресам: переулок Чувашский, улицы Шатоевкая, Седова, Нижнебульварная, переулок Грибоедовский, улицы Красных Зорь, Очаковская, переулок Крепостной, улица 7 Февраля города
Напомним, по факту крупного возгорания было заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Кроме того, в Следственном комитете возбудили дело по статье о халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека по неосторожности и причинение особо крупного ущерба.