В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера украинского банка
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в растрате иностранца, разыскиваемого через Интерпол в Петербурге, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в растрате иностранца, разыскиваемого через Интерпол в Петербурге, сообщает
У дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату.
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