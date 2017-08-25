Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
На открытой Путиным ГЭС через 3 недели произошла авария
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
9Кирилл Серебренников в суде
11:23 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера украинского банка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в растрате иностранца, разыскиваемого через Интерпол в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба не уточняет личность задержанного, но по данным издания «Фонтанка.ру», которое ссылается на неназванные источники, им является бывший топ-менеджер украинского банка «Финансы и кредит» Олег Шапкин. Он разыскивается властями Украины по делу о присвоении и растрате. Шапкин работал зампредседателем правления банка, который был одним из крупнейших в стране. В 2015 году банк был лишен лицензии, так как структура попала в категорию неплатежеспособных.

У дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату.
Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

По данным пресс-службы, задержанный арестован.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Депутат из Ленобласти попросил РАН разработать латинский русский алфавит
В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера украинского банка
При падении автобуса в море на Кубани погибли 14 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь