В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера украинского банка

Пресс-служба не уточняет личность задержанного, но по данным издания «Фонтанка.ру», которое ссылается на неназванные источники, им является бывший топ-менеджер украинского банка «Финансы и кредит» Олег Шапкин. Он разыскивается властями Украины по делу о присвоении и растрате. Шапкин работал зампредседателем правления банка, который был одним из крупнейших в стране. В 2015 году банк был лишен лицензии, так как структура попала в категорию неплатежеспособных.