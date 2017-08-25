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11:24 (мск), источник: Lenta.Ru

СК возбудил дело после падения автобуса в море на Кубани и гибели 14 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата, добавила Петренко.

«Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия. Только по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего», — отметила представитель СК.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ранее 25 августа источник сообщил агентству, что причиной падения автобуса могло стать нарушение ПДД. Именно эта версия ЧП считается основной. По словам собеседника агентства, транспортное средство упало в воду с высоты примерно четырех метров.

По последним данным регионального главка МЧС, в аварии погибло 14 человек, 24 — спасены, из них восемь госпитализированы. В автобусе находились рабочие, занятые на строительстве пирса «Таманьнефтегаз» в поселке Волна.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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