В Московском районе автобус совершил наезд на 77-летнего мужчину
(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Казани в Московском районе пассажирский автобус «МАЗ» маршрута № 89 совершил наезд на 77-летнего мужчину, сообщает
(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Казани в Московском районе пассажирский автобус «МАЗ» маршрута № 89 совершил наезд на 77-летнего мужчину, сообщает
ДТП случилось напротив дома № 20 по улице Красносельской. Авария произошла
В результате произошедшего пенсионер получил ушиб мягких тканей лица. На момент инцидента в салоне автобуса находились 25 человек.