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11:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Московском районе автобус совершил наезд на 77-летнего мужчину

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Казани в Московском районе пассажирский автобус «МАЗ» маршрута № 89 совершил наезд на 77-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП случилось напротив дома № 20 по улице Красносельской. Авария произошла из-за того, что в момент ДТП потерпевший при наличии тротуара двигался по проезжей части дороги в попутном автобусу направлении.

В результате произошедшего пенсионер получил ушиб мягких тканей лица. На момент инцидента в салоне автобуса находились 25 человек.

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