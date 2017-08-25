Крымские водолазы работают на месте падения в воду автобуса на Кубани

Жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 14 человек, спасены 24 человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, предварительной причиной ЧП стало нарушение ПДД. По данным МЧС, автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для «Таманьнефтегаза».