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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Крымские водолазы работают на месте падения в воду автобуса на Кубани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Водолазов из республики Крым дополнительно привлекли для поиска людей на месте падения в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

«На месте работают, как минимум, 20 водолазов, две мобильные водолазные установки, организовано привлечение водолазов республики Крым», — пояснил собеседник агентств.

Жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 14 человек, спасены 24 человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, предварительной причиной ЧП стало нарушение ПДД. По данным МЧС, автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для «Таманьнефтегаза».

Автобус упал в Черное море в Краснодарском крае
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
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