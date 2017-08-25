Два автомобиля попали в лобовое ДТП на улице Толмачевской в Новосибирске
Оба автомобиля превратились в груду металла, водители отказались от медицинской помощи, рассказали очевидцы.
Оба автомобиля превратились в груду металла, водители отказались от медицинской помощи, рассказали очевидцы.
Два автомобиля попали в лобовое ДТП на улице Толмачевской в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла в районе остановки «Тарная база», в ней поучаствовали три автомобиля — Nissan Cefiro, Nissan Skyline и Toyota Windom.
«Водитель Цефиро при выезде на Толмачевскую не пропустил Скайлайн. В итоге Скайлайн его задевает по касательной, а после улетает на встречку, где лоб в лоб сталкивается с Тойотой», — рассказали очевидцы.
Сильный удар превратил автомобили в груду металла. В салонах сработали подушки безопасности, что спасло водителей от травм.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.