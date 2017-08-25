На трассе Аргаяш — Кулуево автоледи сбила водителя, который ремонтировал машину

«21-летняя девушка, управляя автомобилем “ВАЗ 21061”, на закруглении автодороги, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего совершила наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.