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11:02 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе Аргаяш — Кулуево автоледи сбила водителя, который ремонтировал машину

На трассе Аргаяш — Кулуево автоледи сбила водителя, который ремонтировал машину. Женщина не вписалась в поворот.

ДТП произошло вечером 24 августа. На 34 километре автодороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева.

«21-летняя девушка, управляя автомобилем “ВАЗ 21061”, на закруглении автодороги, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего совершила наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Мужчина в момент наезда ремонтировал припаркованную на обочине дороги грузовую «Газель».

В результате ДТП автолюбитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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