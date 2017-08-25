КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил внедорожник и микроавтобус в Уфе
В Уфе на улице Сочинской грузовик с отказавшими тормозами скатился по склону и «собрал» внедорожник Range Rover и микроавтобус Ford Transit.
В Уфе на улице Сочинской грузовик с отказавшими тормозами скатился по склону и «собрал» внедорожник Range Rover и микроавтобус Ford Transit.
Фотографии с места происшествия очевидцы выкладывают в группе «БашДТП».
Известно, что все три транспортных средства получили технические повреждения. О пострадавших не сообщается.