КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил внедорожник и микроавтобус в Уфе

КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил внедорожник и микроавтобус в Уфе

В Уфе на улице Сочинской грузовик с отказавшими тормозами скатился по склону и «собрал» внедорожник Range Rover и микроавтобус Ford Transit.