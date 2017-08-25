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11:34 (мск), источник: Деловое сообщество

МЧС предупредило о высокой вероятности пожаров в Ростовской области

Управление МЧС России по Ростовской области предупреждает о чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется в северо-западных, юго-восточных районах и Приазовье. Такая ситуация будет сохраняться на территории региона до конца недели.

В ведомстве попросили жителей области не посещать леса, не выбрасывать горящие спички, окурки, пепел из курительных трубок. Помимо этого, владельцам частных домов и дачникам напоминают о запрете на сжигание мусора и сухой травы, также запрещается и разводить костры.

Также ускорению распространения огня может способствовать выброшенный автомобилистами протирочный материал, пропитанный горючими веществами.

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