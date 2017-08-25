МЧС предупредило о высокой вероятности пожаров в Ростовской области
Управление МЧС России по Ростовской области предупреждает о чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется в
Управление МЧС России по Ростовской области предупреждает о чрезвычайной пожароопасности, которая сохраняется в
В ведомстве попросили жителей области не посещать леса, не выбрасывать горящие спички, окурки, пепел из курительных трубок. Помимо этого, владельцам частных домов и дачникам напоминают о запрете на сжигание мусора и сухой травы, также запрещается и разводить костры.
Также ускорению распространения огня может способствовать выброшенный автомобилистами протирочный материал, пропитанный горючими веществами.