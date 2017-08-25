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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели подняли на берег упавший в море автобус на Кубани

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автобус, упавший с пирса в море в Краснодарском крае, подняли на берег, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Автобус подняли краном на берег», — сказал собеседник агентства.

По официальным данным спасателей, 14 человек погибли, 24 удалось спасти. В автобусе, по данным СК РФ, ехали рабочие компании «Таманьнефтегаз».

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