Спасатели подняли на берег упавший в море автобус на Кубани
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автобус, упавший с пирса в море в Краснодарском крае, подняли на берег, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автобус, упавший с пирса в море в Краснодарском крае, подняли на берег, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ.
«Автобус подняли краном на берег», — сказал собеседник агентства.
По официальным данным спасателей, 14 человек погибли, 24 удалось спасти. В автобусе, по данным СК РФ, ехали рабочие компании «Таманьнефтегаз».