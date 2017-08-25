Умер мужчина, пострадавший две недели назад в страшной аварии на ЕКАДе

Печальные известия горожане сообщают в соцсетях. Напомним, авария с фурой и цементовозом произошла на дороге у поворота на Пермский тракт 9 августа.

По ЕКАДу за рулем Chevrolet Cruze в сторону Московского тракта ехал 24-летний водитель. Он начал обгон и выехал на полосу встречного движения, где ехал цементовоз Volvo.

Грузовой автомобиль, в свою очередь, ушел на встречку и столкнулся с Lada ХRAY и Renault Duster. Иномарка от сильного удара загорелась. На месте погибла пассажирка Renault Duster, остальных пострадавших доставили в больницу.