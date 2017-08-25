Установлена причина падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Сейчас уточняются данные о погибших и пострадавших.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в 8 утра в море упал автобус, в котором ехали рабочие, занятые в возведении Керченского моста. В салоне могло находится более 20 человек, сейчас по официальным данным погибло 14 рабочих. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.