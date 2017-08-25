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11:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Установлена причина падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае

Причиной падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае стало ДТП, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Сейчас уточняются данные о погибших и пострадавших.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в 8 утра в море упал автобус, в котором ехали рабочие, занятые в возведении Керченского моста. В салоне могло находится более 20 человек, сейчас по официальным данным погибло 14 рабочих. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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