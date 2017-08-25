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11:49 (мск), источник: Югополис

На Кубани вынесен пожизненный приговор за жестокое тройное убийство

К пожизненному сроку лишения свободы осужден мужчина, убивший в 2013 году с особой жестокостью трех граждан Узбекистана в Крымском районе.

Собранные следственным отделом по Крымскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему Александру Волкову. Он признан виновным в убийстве трех граждан Узбекистана, совершенном с особой жестокостью, и разбойном нападении.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 24 июня 2013 года Волков вместе с двумя знакомыми находился в кафе «Текила-бум» станицы Нижнебаканской. Между ним и тремя иностранными гражданами возник конфликт по поводу якобы похищенного сотового телефона. В ходе возникшей ссоры оппоненты начали наносить друг другу побои.

После этого иностранцы убежали, но одного из них Волков вместе со своими знакомыми догнал и связал. Желая помочь своему товарищу, убежавшие вернулись, но их также схватили и связали. Затем Волков вместе с соучастниками на автомобиле вывез иностранцев в район песчаного карьера, надев им на головы полимерные мешки, и убил с особой жестокостью. После этого злоумышленник облил тела погибших бензином и поджег, накрыв их автомобильными покрышками.

Волков скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск, в июле 2016 года он был задержан. Два его соучастника осуждены ранее.

Приговором Краснодарского краевого суда Волкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил.

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