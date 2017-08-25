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11:13 (мск), источник: Tengrinews

В Алматинской области упал двухместный самолет

В Балхашском районе Алматинской области упал двухместный самолет, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инцидент с падением воздушного судна подтвердил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев. По словам Журтбаева, возгорания не было. Все обстоятельства уточняются.

«25 августа в 11.45 в ЛОВД поступило сообщение от оперативного дежурного ДВД Алматинской области Актаева Б. о том, что на удалении 230 километров от поселка Баканас в районе поселкаБаймене упал двухместный самолет», — говорится в сообщении дежурной части РОВД Балхашского района.

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