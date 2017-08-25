Пропавший в Алматы двухлетний ребенок найден в туалете — ДВД Алматы

Источник: Tengrinews

Как сообщили в полиции, тело мальчика обнаружено на дне уличного туалета, который расположен по дворе дома. Ранее сообщалось, что ребенок пропал накануне утром, 24 августа. в Алатауском районе Алматы. Двухлетний мальчик вышел из дома, пока все спали. По данным ДВД, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа и сформированы мобильные группы из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и представителей ювенальной полиции. К поисковым мероприятиям также подключились 50 военнослужащих Национальной гвардии и 50 педагогов общеобразовательных школ района.

«Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхана Аниза 2015 года рождения они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. До обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего малыша», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.