Пропавший в Алматы двухлетний ребенок найден в туалете — ДВД Алматы
Пропавший в микрорайоне «Шанырак 2» в Алматы двухлетний ребенок найден, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пропавший в микрорайоне «Шанырак 2» в Алматы двухлетний ребенок найден, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в полиции, тело мальчика обнаружено на дне уличного туалета, который расположен по дворе дома. Ранее сообщалось, что ребенок пропал накануне утром, 24 августа. в Алатауском районе Алматы. Двухлетний мальчик вышел из дома, пока все спали. По данным ДВД, незамедлительно была создана
«Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхана Аниза 2015 года рождения они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. До обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно. В настоящее время проводятся
Поиски ребенка не прекращались даже ночью. Поисковая группа проверила лог, все люки и колодцы.