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11:28 (мск), источник: Tengrinews

Пропавший в Алматы двухлетний ребенок найден в туалете — ДВД Алматы

Пропавший в микрорайоне «Шанырак 2» в Алматы двухлетний ребенок найден, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в полиции, тело мальчика обнаружено на дне уличного туалета, который расположен по дворе дома. Ранее сообщалось, что ребенок пропал накануне утром, 24 августа. в Алатауском районе Алматы. Двухлетний мальчик вышел из дома, пока все спали. По данным ДВД, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа и сформированы мобильные группы из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и представителей ювенальной полиции. К поисковым мероприятиям также подключились 50 военнослужащих Национальной гвардии и 50 педагогов общеобразовательных школ района.

«Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхана Аниза 2015 года рождения они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. До обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего малыша», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Поиски ребенка не прекращались даже ночью. Поисковая группа проверила лог, все люки и колодцы.

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