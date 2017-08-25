В Челябинской области две маршрутки и ВАЗ не поделили дорогу
Серьезная авария произошла накануне в центре Миасса.
Серьезная авария произошла накануне в центре Миасса.
Участниками ДТП на проспекте Автозаводцев стали две маршрутки и отечественная «семерка», сообщила корреспонденту ГТРК «Южный Урал» инспектор ГИБДД по городу Миасс Дарья Лунева.
Авария произошла в час пик — около 17 часов. Движение было надолго парализовано. За рулем ВАЗа находился 75-летний водитель, а ГАЗелями управляли мужчины 50-ти и 44 лет. Легковушка попала под удар на перекрестке в момент, когда микроавтобусы начали движение.
В результате столкновения пострадала пассажирка ВАЗа — 39-летняя женщина, ей была оказана медицинская помощь. Никто из пассажиров маршруток не пострадал.