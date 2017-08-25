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11:33 (мск), источник: Новости Перми

В Перми благодаря горожанам полицейские задержали грабителя

Пермяк обнаружил в СМИ фото предполагаемого преступника и поделился информацией о его местонахождении в полицию. Подозреваемый был задержан, в настоящее время он признался в разбойном нападении.

Источник: Новости Перми

Преступление он совершил еще в декабре 2016 года в подъезде дома по Комсомольскому проспекту. Мужчина напал на 30-летнюю женщину и, угрожая ей ножом, требовал передачи денег. Он забрал у потерпевшей 500 рублей и банковскую карту, с которой потом снял три тысячи рублей.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к ряду имущественных преступлений в Перми.

Всех, кто пострадал от действий мужчины либо располагает информацией о потерпевших, просьба позвонить по телефонам: 8 (342) 246−84−04, 246−82−80 или 02.

ГУ МВД России по Пермскому краю выражает благодарность местным жителям и СМИ за оказанное содействие в установлении личности злоумышленника.

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