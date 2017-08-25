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11:29 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе горели торговые павильоны

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). Утром в Севастополе тушили пожар в торговых павильонах в районе Малахова кургана. Об этом сообщает пресс-служба Гласного управления МЧС России по Севастополю.

По информации ведомства, загорелись два киоска и кровля еще двух стоящих рядом. Информация об этом поступила диспетчеру около 7 часов утра. Оперативно на место ЧП отправились огнеборцы.

«Сформировав звено газодымозащитной службы, пожарные провели разведку на наличие в горящих павильонах людей и приступили к тушению пожара. Огонь ликвидировали с двух сторон, а именно: с крыши и внутри помещений. Под железной обшивкой ларьков горел едкий утеплитель и пластик. Пожарные при помощи специального оборудования вскрыли кровлю ларьков и не допустили распространения площади пожара. В результате удалось предотвратить загорания 15 стоящих рядом строений с пластиковой обшивкой», — рассказали в ведомстве.

Пожар был ликвидирован в течение часа. Его площадь составила 30 кв м.

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