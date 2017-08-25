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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани

Жертвами аварии с автобусом на Кубани стали 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

«16 человек погибли, 24 спасены, из них 8 госпитализированы», — сказали в ведомстве.

В качестве причины падения автобуса в море назван отказ тормозов.

В администрации Темрюкского района, на территории которого произошло ЧП, ранее сообщали, что автобус вез рабочих компании «Таманьнефтегаз» на объект, — они занимались строительством пирса.

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«При спуске к причалу у автобуса отказали тормоза. Он выехал на пирс, проехал по нему 300−400 метров и упал в воду», — пояснили в районной администрации.

Авария произошла утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна.

Автобус был поднят из воды. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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