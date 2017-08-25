Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
У строящегося моста в Крым упал в море автобус с людьми
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
1070 годовщина независимости Индии
12:11 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Ростовчанка в Волгограде сбывала фальшивые деньги

Женщина покупала лекарства и продукты.

Как было установлено следствием, молодая 36-летняя женщина из Ростова совместно с двумя знакомыми — жителями Ростовской области 25 и 35 лет, приобретя у неизвестного лица шесть штук фальшивых денежных купюр номиналом по 5 тысяч рублей, решили осуществить их сбыт.

В связи с этим они прибыли в г. Волгоград, где 3 октября 2016 года посетили 3 аптеки и 3 продовольственных магазина, где, покупая минимальное количество товаров, расплачивались поддельными денежными средствами. После чего подозреваемые уехали к месту постоянного проживания.

В это время в полицию стали поступать заявления от сотрудников аптек и магазинов, обнаруживших признаки поддельности денежных купюр. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности фальшивомонетчиков и места их проживания. Женщина была задержана и созналась в совершении данного преступления, однако остальным двоим подозреваемым удалось скрыться. В отношении них объявлен розыск.

Собранными доказательствами вина подследственной в инкриминируемом ей деянии была доказана и ей предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ — «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пенсионный фонд пригласил Пугачеву оформить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь