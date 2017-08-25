Ростовчанка в Волгограде сбывала фальшивые деньги
Женщина покупала лекарства и продукты.
Женщина покупала лекарства и продукты.
Как было установлено следствием, молодая 36-летняя женщина из Ростова совместно с двумя знакомыми — жителями Ростовской области 25 и 35 лет, приобретя у неизвестного лица шесть штук фальшивых денежных купюр номиналом по 5 тысяч рублей, решили осуществить их сбыт.
В связи с этим они прибыли в г. Волгоград, где 3 октября 2016 года посетили 3 аптеки и 3 продовольственных магазина, где, покупая минимальное количество товаров, расплачивались поддельными денежными средствами. После чего подозреваемые уехали к месту постоянного проживания.
В это время в полицию стали поступать заявления от сотрудников аптек и магазинов, обнаруживших признаки поддельности денежных купюр. В результате проведенных
Собранными доказательствами вина подследственной в инкриминируемом ей деянии была доказана и ей предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ — «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации».