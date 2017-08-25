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11:42 (мск), источник: Volga News

По подозрению в избиении до смерти подростка задержан его знакомый

По подозрению в избиении до смерти 16-летнего подростка на ул. Воронежской в Самаре задержан его знакомый сверстник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Проведенная судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате перелома лицевой кости, костей носа, кровоизлияния под оболочку головного мозга, сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, тело ранее судимого молодого человека было найдено 23 августа у д. 32 на ул. Воронежской. Ранее сообщалось, что в совершении преступления подозревают двух знакомых погибшего 15 и 16 лет.

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