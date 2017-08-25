Минивэн сгорел в Индустриальном районе Хабаровска

В пятницу на улице Герцена загорелся «Мицубиши Дион», припаркованный рядом с жилым домом, сообщает портал «Губерния».

Владельцев минивэна ранним утром разбудила сигнализация. Увидев дым и огонь, семейная пара позвонила пожарным. Несмотря на скорое прибытие спасателей, выгореть или оплавиться успело практически все, что находилось в моторном отсеке. Пламя проникло и в салон — уже начинала гореть пластиковая панель под ветровым стеклом.

Хозяева считают, что машина загорелась не сама. Похоже, что кто-то при помощи горючего поджег колесо, а затем огонь расплавил пластиковую защиту двигателя и ушел под капот.