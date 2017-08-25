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12:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Минивэн сгорел в Индустриальном районе Хабаровска

Семья, которой принадлежит автомобиль, уверена, что его подожгли.

В пятницу на улице Герцена загорелся «Мицубиши Дион», припаркованный рядом с жилым домом, сообщает портал «Губерния».

Владельцев минивэна ранним утром разбудила сигнализация. Увидев дым и огонь, семейная пара позвонила пожарным. Несмотря на скорое прибытие спасателей, выгореть или оплавиться успело практически все, что находилось в моторном отсеке. Пламя проникло и в салон — уже начинала гореть пластиковая панель под ветровым стеклом.

Хозяева считают, что машина загорелась не сама. Похоже, что кто-то при помощи горючего поджег колесо, а затем огонь расплавил пластиковую защиту двигателя и ушел под капот.

Восстанавливать иномарку семья, скорее всего, не будет — это потребует слишком больших затрат.

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