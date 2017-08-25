Тюрьма на старости лет: 81-летнего учителя осудили за убийство

Источник: Publika.md

Георгия Андронаке посадили год назад за убийство приятеля. Мужчина до смерти избил товарища в канун Рождества.

«Он был вором и убил троих человек. Пришёл ко мне тогда в десять вечера и хотел убить и меня. Я защищался», — сказал заключённый тюрьмы № 6 Георгий Андронаке.

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Георгий — учитель биологии и химии. Он 35 лет проработал в школе, 20 из которых был директором учреждения. Мужчина признаётся, что прошёл многое, но никогда не думал, что попадёт в тюрьму.

«Здесь очень тяжело находиться, как морально, так и физически не выдерживаю. Трудно, очень», — отметил заключённый тюрьмы № 6 Георгий Андронаке.

День у Георгия начинается с прогулки.

«Это основной закон Менделеева. Вечное движение и трансформация».

Отвлекается мужчина игрой в шахматы или шашки.

В остальное время Георгий читает религиозные книги и молится. Мужчина обратился к Богу, попав за решётку. Он говорит, вера помогает ему справиться с трудностями и болью расставания с единственным сыном, который так до сих пор ни разу не навестил отца.

«Сказал, что я опозорил его. А вот если бы тот разбойник убил меня, всё было бы нормально? Но я не обижаюсь на него».

Пенсионеру осталось сидеть ещё пять лет, но он не уверен, что доживёт до конца срока, поскольку его здоровье ухудшилось.

«Мечтаю об освобождении, хочу умереть дома», — добавил заключённый тюрьмы № 6 Георгий Андронаке.