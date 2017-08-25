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12:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омске у «Ленты» загорелся автомобиль

Пострадавших от пожара нет.

Сегодня, 25 августа, в паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что на парковке гипермаркета «Лента», который находится на Московке, загорелся автомобиль — внедорожник «Опель Фронтера». Из-под капота валил сильный дым.

О пожаре сообщили прохожие. На тушение прибыли 6 человек и одна единица техники. Пожар ликвидировали за считанные минуты.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:

 — Сообщение о пожаре поступило в 12:28. Горел «Опель» 1993 года выпуска. Повреждены навесное оборудование, панель и передняя часть машины. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

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