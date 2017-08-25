В Омске у «Ленты» загорелся автомобиль
Пострадавших от пожара нет.
Пострадавших от пожара нет.
Сегодня, 25 августа, в паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что на парковке гипермаркета «Лента», который находится на Московке, загорелся автомобиль — внедорожник «Опель Фронтера».
О пожаре сообщили прохожие. На тушение прибыли 6 человек и одна единица техники. Пожар ликвидировали за считанные минуты.
— Сообщение о пожаре поступило в 12:28. Горел «Опель» 1993 года выпуска. Повреждены навесное оборудование, панель и передняя часть машины. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.