В Омске у «Ленты» загорелся автомобиль

Сегодня, 25 августа, в паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что на парковке гипермаркета «Лента», который находится на Московке, загорелся автомобиль — внедорожник «Опель Фронтера». Из-под капота валил сильный дым.

О пожаре сообщили прохожие. На тушение прибыли 6 человек и одна единица техники. Пожар ликвидировали за считанные минуты.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:

— Сообщение о пожаре поступило в 12:28. Горел «Опель» 1993 года выпуска. Повреждены навесное оборудование, панель и передняя часть машины. Пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.