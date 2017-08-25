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15:18 (мск), источник: Вести - Калининград

Пьяный житель Немана угнал ЗИЛ и устроил гонки по полям

В посёлке Новоколхозное неоднократно судимый за кражи и угон 18-летний житель Немана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал многотонный ЗИЛ, чтобы покататься с друзьями.

В результате гонок по полям у грузовика разбился передний мост и повредилась коробка передач, поэтому автомобиль злоумышленник решил бросить. Сообщение о краже поступило в полицию 21 августа.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и обнаружили автомобиль в районе поселка Говорово в аварийном состоянии. По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством полицейские задержали 18-летнего жителя одного из поселков», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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