Пьяный житель Немана угнал ЗИЛ и устроил гонки по полям
В посёлке Новоколхозное неоднократно судимый за кражи и угон 18-летний житель Немана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал многотонный ЗИЛ, чтобы покататься с друзьями.
В посёлке Новоколхозное неоднократно судимый за кражи и угон 18-летний житель Немана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал многотонный ЗИЛ, чтобы покататься с друзьями.
В результате гонок по полям у грузовика разбился передний мост и повредилась коробка передач, поэтому автомобиль злоумышленник решил бросить. Сообщение о краже поступило в полицию 21 августа.
«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и обнаружили автомобиль в районе поселка Говорово в аварийном состоянии. По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством полицейские задержали 18-летнего жителя одного из поселков», — сообщает
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.