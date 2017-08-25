Пьяный житель Немана угнал ЗИЛ и устроил гонки по полям

В результате гонок по полям у грузовика разбился передний мост и повредилась коробка передач, поэтому автомобиль злоумышленник решил бросить. Сообщение о краже поступило в полицию 21 августа.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и обнаружили автомобиль в районе поселка Говорово в аварийном состоянии. По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством полицейские задержали 18-летнего жителя одного из поселков», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.