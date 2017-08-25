В КГА сообщили подробности падения самолета в Алматинской области
В Комитете гражданской авиации МИР РК сообщили подробности падения самолета в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Комитете гражданской авиации МИР РК сообщили подробности падения самолета в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным КГА, частный самолет принадлежал ТОО «Олжа Бастау».
«На борту самолета находились два человека. На место прибыли сотрудники КЧС, пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь», — сообщили в КГА. Отмечается, что место происшествия — в неконтролируемом воздушном пространстве — в 20 километрах
Информацию о падении самолета в Балхашском районе ранее подтвердил представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев. По его словам, возгорания не было.
Напомним, 10 августа под Алматы разбился учебный самолет. Погибли два человека.