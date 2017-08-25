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12:16 (мск), источник: Tengrinews

В КГА сообщили подробности падения самолета в Алматинской области

В Комитете гражданской авиации МИР РК сообщили подробности падения самолета в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

По данным КГА, частный самолет принадлежал ТОО «Олжа Бастау».

«На борту самолета находились два человека. На место прибыли сотрудники КЧС, пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь», — сообщили в КГА. Отмечается, что место происшествия — в неконтролируемом воздушном пространстве — в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области. Тип самолета — МAULE М-7−260С, производство США. «ТОО “Олжа Бастау” не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК. Эксплуатант ТОО “Олжа Бастау” относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК. По данному происшествию Департаментом по расследованию транспортных происшествии и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование», — говорится в сообщении.

Информацию о падении самолета в Балхашском районе ранее подтвердил представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев. По его словам, возгорания не было.

Напомним, 10 августа под Алматы разбился учебный самолет. Погибли два человека.

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