В КГА сообщили подробности падения самолета в Алматинской области

«На борту самолета находились два человека. На место прибыли сотрудники КЧС, пилот погиб, пострадавшему представителю владельца самолета была оказана первая медицинская помощь», — сообщили в КГА. Отмечается, что место происшествия — в неконтролируемом воздушном пространстве — в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области. Тип самолета — МAULE М-7−260С, производство США. «ТОО “Олжа Бастау” не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ выданного Комитетом гражданской авиации МИР РК. Эксплуатант ТОО “Олжа Бастау” относится к авиации общего назначения, состоит на учете в Комитете гражданской авиации МИР РК. По данному происшествию Департаментом по расследованию транспортных происшествии и инцидентов МИР РК будет проводиться расследование», — говорится в сообщении.