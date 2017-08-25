Аксенов от имени крымчан выразил соболезнования родным погибших на Кубани

По последним данным МЧС, в результате падения автобуса в море на Кубани 16 человек погибли, 24 спасены, 8 госпитализированы. Девятнадцать человек доставлены в больницы, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о страшной автокатастрофе в районе поселка Волна в Краснодарском крае. От имени всех крымчан выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.