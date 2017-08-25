Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
39-летний политик потратил на макияж €26 тыс. за три месяца
Тест: что вы знаете о кирпиче?
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
1070 годовщина независимости Индии
12:48 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов от имени крымчан выразил соболезнования родным погибших на Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов от имени крымчан выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе автобуса на Кубани.

Источник: РИА Новости

По последним данным МЧС, в результате падения автобуса в море на Кубани 16 человек погибли, 24 спасены, 8 госпитализированы. Девятнадцать человек доставлены в больницы, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о страшной автокатастрофе в районе поселка Волна в Краснодарском крае. От имени всех крымчан выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов сообщил, что Крым готов оказать Краснодарскому краю всю необходимую помощь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На Кубани автобус рухнул в море
Украина достанется не победителю, а проигравшему. Мнение
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пенсионный фонд пригласил Пугачеву оформить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь