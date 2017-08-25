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12:49 (мск), источник: РИА Новости

В сети появилось видео с автобусом, рухнувшим в море на Кубани

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором упавший в Керченский пролив автобус подняли на поверхность.

Автобус, перевозивший рабочих «Таманьнефтегаза», упал в море с четырехметровой высоты в пятницу утром. Погибли, по последним данным, 17 человек. Еще 27 человек были спасены.

Автобус подняли с помощью крана. Пока что основная версия аварии — нарушение водителем правил дорожного движения.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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