В сети появилось видео с автобусом, рухнувшим в море на Кубани
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором упавший в Керченский пролив автобус подняли на поверхность.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором упавший в Керченский пролив автобус подняли на поверхность.
Автобус, перевозивший рабочих «Таманьнефтегаза», упал в море с четырехметровой высоты в пятницу утром. Погибли, по последним данным, 17 человек. Еще 27 человек были спасены.
Автобус подняли с помощью крана. Пока что основная версия аварии — нарушение водителем правил дорожного движения.