Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Событие, при трансляции которого сайт NASA рухнул от зрителей
Как превратить тесную кухню в просторную студию
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
1070 годовщина независимости Индии
12:32 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге подросток сообщил о минировании аэропорта Пулково

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Подросток подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании аэропорта Пулково, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

В одной из групп в социальной сети 28 июля было опубликовано сообщение о том, что аэропорт Пулково якобы будет заминирован. Затем от этого же пользователя пришло сообщение, о том, что он пошутил.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к ложному сообщению о заминировании причастен 16-летний подросток. Выяснилось, что он сделал ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона через личную страницу в социальной сети.
Пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На Кубани автобус рухнул в море
Украина достанется не победителю, а проигравшему. Мнение
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пенсионный фонд пригласил Пугачеву оформить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь