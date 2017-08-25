В Петербурге подросток сообщил о минировании аэропорта Пулково
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Подросток подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании аэропорта Пулково, сообщает ГУМВД по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Подросток подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании аэропорта Пулково, сообщает ГУМВД по
В одной из групп в социальной сети 28 июля было опубликовано сообщение о том, что аэропорт Пулково якобы будет заминирован. Затем от этого же пользователя пришло сообщение, о том, что он пошутил.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к ложному сообщению о заминировании причастен 16-летний подросток. Выяснилось, что он сделал ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона через личную страницу в социальной сети.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».