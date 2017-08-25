Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Пресс-секретарь Медведева ответила на обвинения Михалкова
За и против: вагонка в интерьере
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
1070 годовщина независимости Индии
12:47 (мск), источник: РИА Новости

В ОП считают приговор «хабаровским живодеркам» справедливым

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих считает справедливым приговор, вынесенный обвиняемым в жестоких убийствах животных в Хабаровске, однако полагает, что в совершенном преступлении есть вина школы и родителей.

Источник: РИА "Новости"

Суд Индустриального района Хабаровска в пятницу признал виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений двух девушек и молодого человека, им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы.

«Если эти девочки могли издеваться над маленькими такими созданиями, то они могут что-то такое и в отношении людей сотворить, я уверена в этом», — заявила РИА Новости Каннабих, комментируя вынесенный приговор.

На вопрос, считает ли она приговор справедливым, общественница ответила утвердительно. «Я считаю, что да», — сказала член ОП РФ.

При этом она отметила, что в случившемся есть «вина школы и вина родителей».

«Непонятно, как родители растили этих девочек, непонятно, кто учил этих девочек. Это действительно странное явление, такого не было раньше никогда», — добавила Каннабих.

Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Ей назначено 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы.

Их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы. До вынесения приговора осужденные находились под стражей. В своем последнем слове они просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, следствие и суд установили, что две несовершеннолетние подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали.

Кроме того, расследуя обстоятельства этого дела, следователи выявили иные эпизоды преступной деятельности. В СК сообщили, что в 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно размещала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а в 2016 году она совместно со знакомым изготовила и разместила в интернете «видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе».

Официальный представитель СК России также сообщила, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Приговор 'хабаровским живодеркам': реальные сроки и обязательные работы
В ОП считают приговор 'хабаровским живодеркам' справедливым
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пенсионный фонд пригласил Пугачеву оформить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь