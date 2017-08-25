Число жертв падения автобуса в море на Кубани возросло до 17 человек

«Обнаружены тела 17 погибших, спасены 27 человек, 15 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу, девять человек доставляются в эту же больницу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из 15 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще десять — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Кроме того, три человека получили медицинскую помощь на месте.

В автобусе, по данным СК РФ, ехали рабочие «Таманьнефтегаза» — компании-оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. «Таманьнефтегаз» входит в группу компаний «Отэко», которая является одним из ведущих игроков рынка перевозок нефтеналивных грузов.