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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Найдено тело 17-го погибшего при падении автобуса в море на Кубани

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Спасатели обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате падения автобуса с пирса в Краснодарском крае, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, удалось установить местонахождение семнадцатого погибшего», — сказал источник.

ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что удалось спасти 24 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса в воду ДТП. Источник «Интерфакса» в оперативных службах региона добавил, что авария, по одной из основных версий, произошла из-за отказа тормозов.

По данным главка МЧС, перевозивший вахтовых рабочих автобус принадлежит компании, которая строит в поселке Волна пирс для компании «Таманьнефтегаз».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей», кроме того, следствие дополнительно квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Иван Орлов
Так получается никто не выжил?! Жалко людей, соболезнуем.
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